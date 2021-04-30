الوفد الأميركي في الخليج: حماية المصالح واحتواء إيران

2021/04/30 | 06:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل غدا وفد أميركي الى الخليج وحيث سيزور السعودية والإمارات العربية المتحدة قبل التوجه الى مصر والأردن وللبحث في شتى قضايا أمنية وجو سياسية تحدد إطار العلاقة والشراكة بين ادارة جوزيف بايدن والحلفاء التقليديين في المنطقة.

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