الإفراج عن المعارض الجزائري كريم طابو مع وضعه تحت الرقابة القضائية

2021/04/30 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر القضاء الجزائري، الخميس، بالإفراج عن المعارض، كريم طابو، الذي يعد من رموز الحراك المنادي بالديموقراطية، مع وضعه تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد نحو 24 ساعة من توقيفه إثر شكوى قدمها رئيس مجلس حقوق الإنسان، وفق ما أفادت منظمة حقوقية.

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