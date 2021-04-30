استفزازات المستوطنين تشعل الصدامات في القدس المحتلة - ماهر الشريف

2021/04/30 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف تتواصل منذ مساء يوم الخميس في 22 نيسان/أبريل الجاري الصدامات العنيفة التي تشهدها مدينة القدس الشرقية المحتلة بين المتظاهرين الفلسطينيين، من جهة، وأفراد الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين اليهود، من جهة ثانية.



وكان التوتر قد راح يخيم على المدينة منذ أول شهر رمضان جراء قيام قوات الشرطة الإسرائيلية بمنع التجمعات والنشاطات الرمضانية في وسط المدينة، والحؤول دون ممارسة المرشحين والمرشحات الفلسطيني ......





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