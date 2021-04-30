سقوط 44 قتيلاً على الأقلّ وعشرات الجرحى في تدافع ضخم خلال حجّ يهودي بإسرائيل

2021/04/30 | 07:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاخامات من اليهود المتشدّدين يضرمون النار في مشعل ضخم في حيّ لليهود المتشددين في القدس احتفالاً بعيد لاغ باعومر في 29 نيسان/أبريل 2021.© ا ف ب/ا ف ب مناحيم كاهانا ميرون (اسرائيل) (أ ف ب) – لقي 44 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في شمال إسرائيل في تدافع […]

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