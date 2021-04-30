2021/04/30 | 07:37 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعرضت سيدة بريطانية لموقف وصفته بالمزعج والغريب بعد أن كادت تواجه تهما بتمويل جماعات إرهابية بسبب اسم فرس عربية تملكها، ولشغفها بالحضارة المصرية القديمة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب الفرس إيزيس.. بريطانية تواجه اتهاما بتمويل الإرهاب ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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