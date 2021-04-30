وصول الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأميركية إلى الهند

2021/04/30 | 08:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأميركية الجمعة إلى الهند التي تشهد ارتفاعا هائلا في عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19.

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