إسرائيل.. مقتل وإصابة العشرات جراء انهيار منصة في حفل ديني (فيديو)

2021/04/30 | 08:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة العشرات جراء انهيار جسر ومبنى في جبل جرمق "ميرون" شمالي إسرائيل.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 20 شخصا بجروح شديدة ونقل 150 إلى المستشفيات في حادث انهيار منصة بحفل ديني في جبل الجرمق "ميرون".

وأفادت تقارير بمصرع 15 شخصا على الأقل في حادث انهيار الجسر، فيما جرى استدعاء طائرات للمساهمة بنقل القتلى والإصابات.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وقف السفريات والحافلات المتوجهة الى الجبل، ومنع دخول الجمهور الى موقع الحادثة، لتسهيل عملية نقل المصابين.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحادث بأنه "كارثة كبيرة".

"سبوتنيك"

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