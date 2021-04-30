اسباب تمدد المعدة

2021/04/30 | 08:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

الإفراط في تناول الطعام يسبب تمدد المعدة، حيث كشفت طبيبة الغدد الصماء زوكرا بافلوفا أسرارًا حول كيفية تجنب هذه المشكلة والمساعدة في الهضم.

وأشارت الطبيبة إلى أن "أغلب الذين يأكلون بسرعة يواجهون مشكلة مماثلة، وأوصت بشدة بتقليل سرعة الأكل، مشيرة الى أن الأكل السريع هو نتيجة الضغوط الكثيرة، فهو يستخدم لزيادة المشاعر الإيجابية".

وأضافت: "يجب مضغ الطعام جيدا لتقليل السرعة لن يساعدك ذلك على الشعور بالشبع فحسب، بل سيسهل أيضًا عملية الهضم خلاف ذلك، سيكون هناك ثقل في المعدة".

وأكدت بافلوفا أن "طريقة الأكل هذه مفيدة أيضًا لفقدان الوزن نظرًا لحقيقة أن الشبع يحدث بشكل أسرع وبطعام أقل."

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الطبيبة أن "قاعدة مماثلة تنطبق على الماء - يجب شربه كثيرًا ولفترة طويلة، وإلا فإنه يمكن أن يشكل ضغطا على جدران المعدة".

وتابعت انه "بشكل عام، من الممكن أن تتمدد وتتقلص المعدة في أي عمر، ولكن من الأفضل منعها من التمدد في سن الشباب".

المصدر: سبوتينك

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