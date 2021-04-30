تكهنات بترشحه للرئاسة في 2024.. بنس ينتقد بايدن في أول خطاب علني

2021/04/30 | 09:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد مايك بنس، الخميس، في أول خطاب علني له منذ تركه لمنصبه في يناير، الإدارة الجديدة للرئيس بايدن، حيث وضع نائب الرئيس الجمهوري السابق نفسه في محاولة محتملة للوصول للبيت الأبيض عام 2024، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

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