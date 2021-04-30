2021/04/30 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تلقى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، لقاح كورونا.

واظهر مقطع فيديو السيد مقتدى الصدر وهو يتلقى جرعة التطعيم ضد فيروس كورونا في احد المراكز الصحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. السيد الصدر يتلقى لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. السيد الصدر يتلقى لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).