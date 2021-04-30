المكسيك تسجل 529 وفاة جديدة بكورونا

2021/04/30 | 09:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيلها 3990 إصابة و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3990، مقابل 3818 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2340934 حالة.[…]

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