كومان يحدد سبب سقوط برشلونة في عقر داره أمام غرناطة

2021/04/30 | 09:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ألقى مدرب برشلونة، رونالد كومان، باللوم على الأخطاء الدفاعية وعدم فعالية المهاجمين، بعدما فرط “البارسا” في فرصة اعتلاء صدارة “الليغا”، بخسارته المفاجئة 1-2 أمام غرناطة، أمس الخميس.وأهدر قائد برشلونة، ليونيل ميسي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 23، فرصة هائلة لجعل النتيجة (2-0)، قبل أن يجد داروين ماتشيس، وخورخي مولينا، مساحات كبيرة في […]

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