2021/04/30 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف بينما تملآ العلمانية البيوت السورية،كما تملؤها الإسلامية تماماً، فالرجل العلماني يفضل أن تكون زوجته محجبة و إسلامية إلا إذا كان من الأقليات الإسلامية التي لا تتحجب سابقاً ، و التي هي في طريقها للبس جلابية الإسلام السّني تحت اسم اسلام علماني .



يمكنني القول أنّنا شعب مندمج ، فرغم تقديسنا للفقر واعتباره قيمة اجتماعية لكنّنا ننفي صفة الفقر عنّا ، وقد لا حظت ذلك في حديث الكثير من الرجال الذين التق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاندماج - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاندماج - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).