جولة إستكشاف في عقل معادى . - محمد حسين يونس

2021/04/30 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس صدر عن مؤسسة الصحافة الحرة بنيويورك سنة 1988 نسخة باللغة الإنجليزية من كتاب صمويل سيجاف Somuel Segev ضابط مخابرات إسرائيلي .



بعنوان ((المثلث الإيرانى )) أو ((ما لم يقال عن دور إسرائيل فى مسألة إيران كونترا))..



يبدأ الكتاب بتساؤل ..



ماذا سيحدث لو أن العراق هزمت إيران فى حرب الخليج ؟ ..



والإجابة ، ستنقلب علينا العراق القوية والتى تبلغ قوتها العسكرية مجموع ما لدى سوريا والأردن ومص ......





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