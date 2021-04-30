2021/04/30 | 09:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الجمعة.

وسجل الدولار بحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (30 نيسان 2021)، ما يلي:

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 148,250

سعر شراء الدولار ⬅️ 147,250

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,442,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 121,22 دولار

100 باوند ⬅️ 139,53 دولار

100 دولار ⬅️ 820,04 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1768,45 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,55 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 64,82 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة باسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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