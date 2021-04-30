دراسة تكشف: ذوبان سريع لكل الأنهار الجليدية في القطب الشمالي

2021/04/30 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسة جديدة إلى أن سرعة ذوبان الأنهار الجليدية "تضاعفت خلال العقدين الماضيين" - أسرع بكثير مما كان متوقعًا أو تم قياسه سابقًا، ذلك بحسبما ما ورد في موقع شبكة "سي إن إن" الإخباري.

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