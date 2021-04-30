ظريف: مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق في فيينا والمنطقة

2021/04/30 | 09:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، بان هنالك مؤشرات ايجابية تلوح في الافق في فيينا والمنطقة.وكتب ظريف على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا انه “تزامنا مع جهود مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي الذي يتولى بجدارة قيادة المفاوضات لاحياء الاتفاق النووي، انهيت جولتي على عدد من الدول المطلة على الخليج […]

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