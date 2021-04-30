2021/04/30 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة اكتُشفت صخرة غريبة على شكل قارب “شيطانية” في كهف آيسلندي، ومن المحتمل أن الفايكنغ استخدموها لدرء نهاية العالم قبل 1100 عام، وفقا للباحثين.وتم الاكتشاف في كهف بالقرب من بركان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف صخرة “شيطانية” ربما استُخدمت لدرء نهاية العالم قبل 1100 عام! المركز الخبري الوطني.

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