الهند تسجل أكثر من 386 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/04/30 | 09:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت أكثر من 380 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، والوفيات أكثر من 3.4 ألف حالة وفاة.وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس: “سجلت السلطات الصحية زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت 386452 اليوم الجمعة، في الوقت الذي وصل […]

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