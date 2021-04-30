’’لن نغادر قريباً’’.. تصريح جديد من ماكينزي حول مستقبل القوات الأمريكية في العراق

2021/04/30 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

صرح قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، الجمعة (30 نيسان 2021)، حول مستقبل وجود القوات الأمريكية في العراق، مؤكداً عدم مغادرتها في الوقت القريب.

وقال ماكينزي في حوار متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمريكية، موجودة في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية، ومستمرون في القتال ضد داعش بالتعاون مع التحالف (الدولي)"، مضيفا أن "هذه المعركة لم تنته بعد".

وأثنى ماكنزي على دور الجيش العراقي الذي انطلق ليتولى "موقعا قياديا"، على حد وصفه، وقال إن "العراقيين يقاتلون بأنفسهم، لقد تحولت مهمتنا من قتال مباشر إلى دعم أكبر ولتدريبهم، ونحن بعيدون عن القتال عن الأرض، هذا هو الموقف الذي نريد أن نراه يتطور".

وأوضح ماكنزي أن "مستقبل القوات الأمريكية في العراق سيحُدد من خلال المفاوضات مع حكومة العراق"، مؤكدا:لآ"أعتقد أننا لن نغادر العراق قريبا".

ولفت الجنرال الأميركي إلى "دور الحكومة العراقية في اتخاذ إجراءات للدفاع عن القوات الأمريكية وقوات التحالف"، مضيفا: "أنا سعيد بأنشطة القوات الأمنية العراقية، وبحمايتهم لشركاء التحالف من الهجوم، هذه مسؤولية حكومة العراق، وأنا سعيد بأنها تتولى هذه المسؤولية بنجاح (رغم أنها) لم تنجح دائما".

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