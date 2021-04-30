فياريال يهزم أرسنال في الدوري الاوروبي

2021/04/30 | 10:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تغلب فريق فياريال الإسباني على ضيفه أرسنال الإنجليزي (2-1) في المباراة التي جرت بينهما يوم أمس الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي كرة القدم “يوروبا ليغ”.وسجل ثنائية الفريق الإسباني “الغواصات الصفراء” كل من اللاعبين، مانو تريغيروس، وراؤول ألبيول، في الدقيقتين (5 و29) على الترتيب.بينما سجل المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي […]

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