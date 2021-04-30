المراجع صانوا الامانة

2021/04/30 | 10:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

لا يملك المال ويدخل في الاسواق

والمحلات الراقية فاما انه احمق يسال

ويتعامل واخيرا لا يمكن ان يشتري

فيتحجج بالسعر باهض وعدم الاتفاق او لا

يسال فقط ليرى ويطلع .

هكذا هو بعض من يته

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