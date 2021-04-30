المعارض الجزائري مصطفى بوشاشي: هدف الاعتقالات تمرير الانتخابات التشريعية

2021/04/30 | 10:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، مصطفى بوشاشي، حملة االاعتقالات الأخيرة بحق العديد من النشطاء.

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