2021/04/30 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت أكثر من 380 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، والوفيات أكثر من 3.4 ألف حالة وفاة.وبحسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تسجل أرقاماً مهولة بإصابات كورونا خلال يوم واحد المركز الخبري الوطني.

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