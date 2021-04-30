44 قتيلا في حادث تدافع بحفل ديني شمال إسرائيل

2021/04/30 | 10:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسعفون إن عشرات لقوا حتفهم في تدافع خلال احتفال ديني في إسرائيل فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "كارثة كبيرة".

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في بادئ الأمر أن جزءا من مقاعد الاستاد انهار خلال احتفال لاك بوعومر الديني في جبل ميرون في الجليل.



ولكن مسؤولين قالوا فيما بعد إنه يبدو أن القتلى ماتوا نتيجة الاختناق أو السحق تحت الأقدام خلال تدافع.

وكان عشرات الآلاف من اليهود قد تجمعوا عند ضريح الحاخام شمعون بار يوشاي للاحتفالات السنوية التي تشمل الصلاة والرقص طوال الليل.

ويُعتقد أنه أحد أكبر تجمعات لأشخاص بالتأكيد في إسرائيل وربما في مناطق أخرى منذ تفشي جائحة فايروس كورونا قبل أكثر من عام.

وقدرت القناة 12 التلفزيونية أن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأغلقت الشرطة الموقع وأمرت بإجلاء المحتفلين بحافلات.

وتم تنظيم هذا التجمع في تحد لمسؤولي الصحة الذين أبدوا قلقهم من أن الازدحام يمكن أن يشكل خطر الإصابة بكوفيد-19.

وقالت نجمة داود الحمراء في بيان على تويتر إنّ المأساة التي وقعت أثناء مشاركة عشرات آلاف اليهود في رحلة الحجّ السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون أسفرت عن وقوع "عشرات القتلى"، مشيرة إلى أنّ طواقمها "تكافح لإنقاذ أرواح عشرات الجرحى، ولن تستسلم إلى أن يتمّ إخلاء آخر ضحية".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادث على تويتر بأنه "كارثة كبيرة".

PUKmedia وكالات

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