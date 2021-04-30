2021/04/30 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهم لقيامه بالاتجار بالبشر في منطقة النهروان.وقالت وزارة الداخلية في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “أمر القبض هذا يأتي بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بالاتجار بالبشر وآخر بسرقة 10 ملايين دينار المركز الخبري الوطني.

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