الطقس: درجات حرارة أربعينية وغيوم في بعض مناطق البلاد

2021/04/30 | 10:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الجمعة، إلى استمرار صحو الاجواء مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، فضلا عن دخول الغيوم بشكل جزئي خلال الايام المقبلة.

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ونشرت الهيئة الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 نيسان 2021)، توقعات الحالة الجوية للايام الـ4 المقبلة، والصادرة من قسم التنبؤ الجوي.

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