ميزة طال انتظارها ستظهر في 'تليغرام' ​قريبا

2021/04/30 | 10:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مؤسس تطبيق "تليغرام"، بافل دوروف، أن تطبيقه سيحصل على ميزة مهمة وعملية قريبا.

وتبعا لدوروف فإن تطبيقات "تليغرام" ستزود بميزة جديدة تمكن المستخدمين من إجراء مكالمات الفيديو الجماعية، وستتمتع هذه الميزة بمعايير ممتازة من حيث الحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين.

وحول الموضوع كتب دوروف "مشاركة الشاشة، وإلغاء الضوضاء، ودعم أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية- كل هذا يمكن أن يتوقعه المستخدمون مع أداة اتصالات الفيديو الجماعية القادمة في تليغرام، وأضف إلى ذلك السرعة وتشفير البيانات".

وأضاف "سيكون بإمكانكم الوصول على الفور لجميع محادثاتكم عبر تليغرام من الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية من خلال متصفح الويب ، ولن تكون هناك حاجة لعمليات التحميل أو تنزيل التطبيقات للوصول إلى هذه المحادثات".

وأشار إلى أن إصدارات الويب من "تليغرام" ستتفوق على إصدارات التطبيقات المنافسة، وأن شركته تختبر حاليا وظائف اتصالات الفيديو الجماعية لإضافتها لهذه الإصدارات قريبا.

وكان دوروف قد أعلن في وقت سابق أن العام الجاري سيشهد ظهور الدعايات والإعلانات المدفوعة، لكن جميع خدمات التطبيق المتعلقة بالرسائل ستكون خالية من الإعلانات، وستظهر الإعلانات فقط في القنوات العامة على التطبيق.

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