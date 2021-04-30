العراق: 265 حزباً مرخصاً ضمنها 124 تعتزم المشاركة في الانتخابات

2021/04/30 | 10:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في

العراق، أمس، عن آخر الإحصاءات

المتعلقة بعدد الأحزاب والتحالفات

والأشخاص الذين يعتزمون المشاركة في

الانتخابات البرلمانية العامة المزمع

إجراؤها في 10 أكتوبر (تشرين ال

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