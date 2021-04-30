إيران ترحب بإشارات المصالحة من السعودية

2021/04/30 | 10:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس،

إنها ترحب بإشارات المصالحة القادمة من

السعودية وتأمل في وضع نهاية سريعة

لخلافاتهما السياسية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية

"إسنا" عن المتحدث قوله إن إيران

و

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