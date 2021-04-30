عشرات القتلى والجرحى إثر انهيار جسر في إسرائيل

2021/04/30 | 10:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن منصة

انهارت في جبل الجرمق "ميرون" في صفد

وتسببت بوقوع قتلى واصابات في صفوف

الاسرائيليين.

وذكر موقع "0404" الإسرائيلي، أن نحو 25

شخصا قتلوا فيما أصيب نحو 200 نتيجة

الا

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