ارتفاع بنسبة 82 في المئة بعدد حوادث إطلاق النار داخل الجيش الأفغاني

2021/04/30 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير رسمي أميركي نشر الجمعة، أن حوادث إطلاق النار داخل الجيش الأفغاني سجلت ارتفاعا حادا في النصف الأول من العام الجاري، بينما بدأت القوات الأجنبية انسحابها المنسق من هذا البلاد.

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