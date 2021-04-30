خبراء يتوقعون أرتفاع أسعار النفط بنسبة 10% بهذا الموعد

2021/04/30 | 10:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تواصل أسعار النفط تعافيها خلال العام الجاري، بعد هبوط حاد كانت قد سجلته أسعار الذهب الأسود العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت بشكل كبير على الطلب العالمي.وقد ارتفعت أسعار النفط منذ بداية 2021 بنسبة 30% ووصلت الأسعار إلى المستويات التي كانت عندها قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا.وجاء التعافي […]

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