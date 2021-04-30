2021/04/30 | 10:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأمريكية اليوم الجمعة إلى الهند، التي تشهد ارتفاعاً هائلاً في عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19.

وحطت طائرة الشحن العسكرية “سوبر غالاكسي” بأكثر من 400 أسطوانة أكسجين إلى جانب معدات المستشفيات الأخرى، ونحو مليون من معدات الفحص السريع لفيروس كورونا في مطار نيودلهي الدولي، بينما تواجه العاصمة الهندية أزمة صحية غير مسبوقة.

وتشهد الهند حالياً معدل انتشار قياسي للوباء يتمثل بأكثر من 370 ألف إصابة و3600 وفاة يومياً، وأطلقت دول عدة وعدت بتقديم مساعدة عملية دولية واسعة.

وجاء تسليم المعدات الطبية الأمريكية على متن الطائرة التي أقلعت من قاعدة تريفيس العسكرية في كاليفورنيا، بعد محادثات خلال الأسبوع الجاري بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أمس الخميس إن “الولايات المتحدة تسلم شحنات تزيد قيمتها عن مئة مليون دولار من أجل تقديم مساعدات عاجلة في الأيام المقبلة لشركائنا في الهند”.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الرحلات الخاصة التي ستنقل معدات تبرع بها أفراد وشركات، ستستمر الأسبوع المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأمريكية إلى الهند) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأمريكية إلى الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).