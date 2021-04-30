2021/04/30 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة اكتشف العلماء طريقة جديدة لاستخدام مادة لزجة تفرزها البكتيريا لاحتجاز الجسيمات البلاستيكية، وهو تقدم قد يؤدي إلى طرق أفضل لإعادة تدوير جزيئات البلاستيك الملوثة.ووفقا للباحثين، بمن فيهم، يانغ ليو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العلماء يعثرون على طريقة لإزالة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة الملوثة بالبكتيريا المركز الخبري الوطني.

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