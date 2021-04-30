2021/04/30 | 10:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن اطلاق رواتب منتسبي وزارة الدفاع الموطنة للمرة الاولى عن طريق الماستر كارد .واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “للمرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يطلق رواتب منتسبي الدفاع الموطنة عبر الماستر كارد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق رواتب منتسبي الدفاع الموطنة عبر الماستر كارد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق رواتب منتسبي الدفاع الموطنة عبر الماستر كارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).