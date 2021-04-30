2021/04/30 | 10:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن اطلاق رواتب منتسبي وزارة الدفاع الموطنة للمرة الاولى عن طريق الماستر كارد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 نيسان 2021)، انه "للمرة الاولى تم رفع رواتب منتسبي الدفاع الكترونيا عبر الماستر كارد بعد ان كانت تصرف يدويًا".

واشار الى ان "المصرف مستمر بعملية توطين رواتب منتسبي الدفاع واصدار الماستر كارد لهم وتوزيعها على وحداتهم العسكرية من دون مراجعة المصرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر الماستر كارد.. الرافدين يطلق رواتب منتسبي هذه الفئة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبر الماستر كارد.. الرافدين يطلق رواتب منتسبي هذه الفئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).