الرافدين يطلق رواتب منتسبي وزارة الدفاع عبر الماستر كارد للمرة الأولى

2021/04/30 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن اطلاق رواتب منتسبي وزارة الدفاع الموطنة للمرة الاولى عن طريق الماستر كارد .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "للمرة الاولى تم رفع رواتب منتسبي الدفاع الكترونيا عبر الماستر كارد بعد ان كانت تصرف يدويًا".

وأشار الى ان "المصرف مستمر بعملية توطين رواتب منتسبي الدفاع واصدار الماستر كارد لهم وتوزيعها على وحداتهم العسكرية من دون مراجعة المصرف".

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