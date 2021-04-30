2021/04/30 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات فيروس كورونا، بلغت أكثر من 380 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها "سجلت 386.452 اصابة جديدة، فيما وصل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 3498 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور فايروس كورونا الهندي الذي يشتبه في مسؤوليته عن إغراق البلاد في أزمة صحية خانقة، قد رصد في 17 دولة أخرى على الأقل حول العالم.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان، بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تسجل حصيلة قياسية جديدة بأعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تسجل حصيلة قياسية جديدة بأعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).