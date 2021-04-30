حريق جديد يطال مخازن تجارية في بغداد (صور)

2021/04/30 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، الجمعة (30 نيسان 2021)، باندلاع حريق في مخازن تجارية، شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حريقاً جديداً اندلع في أحد المخازن التجارية بمنطقة شارع فلسطين شرقي بغداد".

وأضاف، أن "فرق الإطفاء المدني وصلت إلى مكان الحادث، وباشرت بمكافحة الحريق الذي اندلع في المخازن التجارية".

وتابع المصدر، أن "الحصيلة الأولية للحريق، لم تسفر عن خسائر بشرية، مع محاولات مفارز الإطفاء لتحجيم الخسائر المادية".

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