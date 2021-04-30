انخفاض للدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة

2021/04/30 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اسعار مكاتب الصيرفة بالعراق

انخفاضا ملحوضا للدولار مقابل الدينار

العراقي وتنشر وكالة نون الخبرية اسعار

الدولار مقابل الدينار العراقي وفقا

لادناه

سعر بيع الدولار ⬅️ 148,250

سعر شر

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