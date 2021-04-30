من اجل بيئة نظيفة ومستدامة :جامعة الفرات الأوسط التقنية تطلق مبادرة النقل الأخضر (صور)

2021/04/30 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت جامعة الفرات الأوسط التقنية

مبادرة النقل الأخضر (GREEN TRANSPORT) أو ما

تعرف بالنقل المستدام عبر ركوب

الدراجات الهوائية في إطار توجهات

الجامعة لتحقيق بيئة مستدامة .

وقال الأستاذ الدكتور مُظَفْ

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