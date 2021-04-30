ظريف: مؤشرات إيجابية بشأن الاتفاق النووي

2021/04/30 | 11:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن هناك “مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق” في فيما يتعلق بالمحادثات لإحياء الاتفاق النووي والعلاقات مع دول الخليج العربي، حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتأتي تصريحات ظريف فيما يزور الكويت، الخميس، بعد زيارة كل من العراق وسلطنة عُمان.

وعلى صعيد الاتفاق النووي، أكد رئيس مكتب ديوان رئاسة الجمهورية الإيرانية محمود واعظي، الخميس، أن “خطوات جيدة للغاية” اتخذت في محادثات فيينا” بشأن الملف النووي الإيران.

وتجري ايران محادثات في فيينا مع مجموعة 1+4 (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا) بهدف عودة الولايات المتحدة للاتفاق بعد انسحابها منه عام 2018.

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