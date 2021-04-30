القبض على متهم في البصرة بحوزته سلاح ناري غير مرخص

2021/04/30 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الجمعة، القبض على متهم في سيطرة الخليج العربي بحوزته سلاح ناري.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز سيطرة الخليج العربي في محافظة البصرة تمكنت من القاء القبض على متهم بالجرم المشهود، حيث ضبط بحوزته سلاح ناري غير مرخص".واضاف البيان انه "تم إحالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية".

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