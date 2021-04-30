النقل ترفع نحو 90% من التجاوزات على اراضي الموانئ

2021/04/30 | 11:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن ازلة 90% من التجاوزات التي تعرضت لها اراضي موانئ أم قصر في اطار حملة من اجل اعادة تأهيل الطرق والمقتربات في محيط الميناءين.وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي، في بيان، انه “حسب توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي؛ ان حملة رفع […]

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