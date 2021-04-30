الشرطة يطمح لفوز ثانٍ بالابطال اليوم قبل العودة الى بغداد غداً

2021/04/30 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

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يطمح فريق الشرطة العراقي بكرة القدم، اليوم الجمعة (30 نيسان 2021)، وهو يواجه استقلال طهران في أن يضيف فوزه الثاني بأبطال آسيا، بلقاء يقام اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً الدحيل القطري مع الأهلي السعودي على ذات الملعب.

ويتصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من خمس مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الدحيل وبفارق النقاط في المواجهات المباشرة أمام الأهلي، مقابل 3 نقاط للشرطة.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز الدحيل على الشرطة 2-0 والاستقلال على الأهلي 5-2، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الاستقلال على الشرطة 3-0 وتعادل الأهلي مع الدحيل 1-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز الدحيل على الاستقلال 4-3 والأهلي على الشرطة 3-0، في المقابل شهدت الجولة الرابعة فوز الأهلي على الشرطة 2-1 وتعادل الاستقلال مع الدحيل 2-2، وشهدت الجولة الخامسة فوز الشرطة على الدحيل 2-1 وتعادل الأهلي مع الاستقلال 0-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

الاستقلال (إيران) - الشرطة (العراق) - المجموعة الثالثة - الجمعة 30 نيسان - الساعة 8:45 مساء بتوقيت بغداد المحلي.

ويعود وفد فريق الشرطة بكرة القدم يوم غد السبت بعد أن ودع منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا قبل الجولة السادسة والأخيرة من المنافسة.

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