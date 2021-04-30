الرافدين يطلق رواتب هذه الفئة من الموظفين

2021/04/30 | 11:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، اطلاق رواتب منتسبي وزارة الدفاع الموطنة للمرة الاولى عن طريق الماستر كارد ومن دون مراجعة المصرف.

واوضح المصرف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (30 نيسان 2021) انه "للمرة الاولى تم رفع رواتب منتسبي الدفاع الكترونيا عبر الماستر كارد بعد ان كانت تصرف يدويا".

وأوضح المصرف انه "مستمر بعملية توطين رواتب منتسبي الدفاع واصدار الماستر كارد لهم وتوزيعها على وحداتهم العسكرية من دون مراجعة المصرف".

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