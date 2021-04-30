2021/04/30 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن كوريا الشمالية

أعدمت أحد مسؤوليها وذلك لتأخره في

إنهاء مشروع تشييد أحد المستشفيات

واعتماده على مصادر صينية ذات جودة

منخفضة، عوضا عن الأوروبية، في تجهيزه.

وقالت الصحيفة البريط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيم جونغ أون يعدم مسؤولا لتجهيزه مستشفى ببضائع صينية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيم جونغ أون يعدم مسؤولا لتجهيزه مستشفى ببضائع صينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).