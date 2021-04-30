في أربيل.. أكراد العراق يخططون لمحاكمة مقاتلي داعش

2021/04/30 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخطط المسؤولون الأكراد العراقيون لإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المحتجزين في العراق، وفقا لموقع الغارديان.

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