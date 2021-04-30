نزار صابور... يا صديقي الطيب... رسالة... - غسان صابور

2021/04/30 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور يا صديقي...



تسمي إعادة افتتاح معرضك ـ اليوم ـ والذي بدأته ـ بشجاعة عجيبة ـ بسنة 2013 ـ وتــعــيــد عـرضـه..



مجددا..



بأيامنا هذه..



بتسمية جديدة متطورة..



رغم سلبيات حاضرنا العالمية :" تحية إلى مستقبل شباب سوريا"...منذ تعرفت على فنك الخلاق الإبداعي السامي..



السماوي..



منذ ربع قرن تقريبا بمدينة ليون..



عندما أقامت لك عمودية مدينة ليون وإدارة منطقتها..



ومشاركة وزارة الثقافة الفرنسية..



والرابطة ......





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